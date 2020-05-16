Doğu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da
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Doğu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanıyor.

Doğu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da
16.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:15

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanıyor. Bölgede en yüksek sıcaklık 32 dereceyle Erzincan'da.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Ağrı'da 8, Iğdır'da 13, Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 14, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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