Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü - Haberler
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Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Erzincan ve Iğdır'da 10, Ağrı'da 8, Erzurum ve Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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