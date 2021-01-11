Doğu'da dondurucu soğuklarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Doğu Anadolu'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan soğuk hava Erzurum'da cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatısında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda buz temizleme çalışmaları sürüyor.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava yüzünden göl, dere ve akarsular dondu.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kentte bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye, halı ve branda ile örttü.

Sarıkamış ilçesinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta Keklik Vadisi'ndeki küçük şelaleler kısmen buzla kaplandı.

Ardahan

Sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olan Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Ağrı

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da da Yolyazı köyü mevkisindeki kayalıklarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh