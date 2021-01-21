Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte, vatandaşlar karla kaplanan ev, işyerleri ve araçlarının üzerini temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parkların ayrı bir güzelliğe büründüğü kentte, soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya