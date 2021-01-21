Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

21.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:05

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte, vatandaşlar karla kaplanan ev, işyerleri ve araçlarının üzerini temizledi.

Beyaz gelinliğini giyen tarihi yapılar ile parkların ayrı bir güzelliğe büründüğü kentte, soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 13:05:04. #1.14#
title