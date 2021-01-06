Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

06.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:55

Drone ile çekilmiş görüntüler Kırağı tutan ağaçlar Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.

Drone ile çekilmiş görüntüler

Kırağı tutan ağaçlar

Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır, beyazlar içinde kartpostallık görüntüler sundu.

Drone ile görüntülenen beyaza bürünmüş ağaçlar ve doğa görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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