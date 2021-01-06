Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Drone ile çekilmiş görüntüler Kırağı tutan ağaçlar Fotoğraf çeken ve ağaçların olduğu yolda yürüyen kişi Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor IĞDIR - Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.