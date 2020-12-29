Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

29.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:43

Araziyi saran kar örtüsü Karayolunda seyreden araçlar Vatandaşların brandayla araçlarınn üzerini örtmesi Donan aracın sürücüsünün aracın kaportasına sıcak su dökmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu.

Araziyi saran kar örtüsü

Karayolunda seyreden araçlar

Vatandaşların brandayla araçlarınn üzerini örtmesi

Donan aracın sürücüsünün aracın kaportasına sıcak su dökmesi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki ağaçlarda kırağı oluştu.

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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