Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
29.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:43
Araziyi saran kar örtüsü Karayolunda seyreden araçlar Vatandaşların brandayla araçlarınn üzerini örtmesi Donan aracın sürücüsünün aracın kaportasına sıcak su dökmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu.
Araziyi saran kar örtüsü
Karayolunda seyreden araçlar
Vatandaşların brandayla araçlarınn üzerini örtmesi
Donan aracın sürücüsünün aracın kaportasına sıcak su dökmesi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven