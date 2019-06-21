Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - ŞIRNAK

- Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor

Camiden detayları

Kurs öğrencilerinin camiye gelmesi ve ders görmesi

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın konuşması

Kursiyerlerden Kübra Akdeniz'in konuşması

Jiyan Cesur'un konuşması

Detaylar Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük ilgi gördü

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'deki camilerde açılan kurslarda binlerce çocuğa 2 ay boyunca Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilecek

Diyarbakır ve Şırnak'ta eğitim verilen yerler arasında terör saldırılarında zarar gören ve onarılarak ibadete açılan cami ve Kur'an kursları da yer alıyor

Geçen yıl 537 cami, 295 Kur'an kursunda, 947 imam ve öğretici gözetiminde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim aldığı kentte, bu yıl hedef 30 bin öğrenciye ulaşmak.

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip edilen ve onarılarak yeniden ibadete açılan Yeni Mahalledeki Geylani Camisinde düzenlenen kursa katılan öğrenciler büyük bir heyecanla eğitimi sürdürüyor.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, il genelinde 537 cami, 295 Kur'an kursunda 950 din görevlisi ile bu hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Terör saldırılarında zarar gören 70 cami ve Kur'an kursunun Türk Diyanet Vakfı tarafından onarıldığını, 30 caminin de yıkıldığını anlatan Tolan, "Kurban Bayramında 3 camimiz daha hizmete girecek. Bir de vatandaşlarımızca yapılan 38 camimizin inşaatı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Tolan, kurslarla topluma yararlı bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek, öğrencilere din eğitimin yanı sıra manevi değerleri, en önemlisi iyi insan olmayı öğrettiklerini kaydetti.

"Çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler ve gezi programları ile onlara dersleri sevdirmeye çalışıyoruz." diyen Tolan, amaçlarının çocukları topluma yararlı birer insan olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kursa katılan öğrencilerden Kübra Akdeniz, Kasrik beldesinden Kur'an kursu için geldiğini, Kur'an öğrenmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Jiyan Cesur da, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Hocalarımız sadece bize Kur'an öğretmiyorlar aynı zamanda iyi bir insan olmamız için tavsiyede bulunuyorlar. Ben inşallah hafız olacağım. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA