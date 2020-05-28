Doğu'da camiler cuma namazına hazırlanıyor
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Doğu'da camiler cuma namazına hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'taki camiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazı için hazırlanıyor.

Doğu'da camiler cuma namazına hazırlanıyor
28.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:38

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alanlarda kılınacak cuma namazı için cemaatin kendi seccadelerini getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.

Hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınacak cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthanelerin de kapalı olması nedeniyle vatandaşların evlerinde abdest alıp cuma namazına gitmeleri gerekiyor.
Görevlilerce özellikle alınacak tedbirlere yönelik başlatılan hazırlıkların sürdüğü bölgede, camiler öğle ve ikindi namazlarında kılınacak namazlar için dezenfekte edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 84 cami, park ve meydanda cuma namazı kılınacak.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren ara verilen cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının tüm camilerde, cuma namazlarının ise 84 noktada kılınacağı kentte, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, AA muharibine yaptığı açıklamada, kent genelinde 84 yerde cuma namazı kılınacağını söyledi.

Öğle ve ikindi namazlarının camilerde kılınacağını anlatan Çetin, şunları belirtti:
"İlimizde avlusu olup cemaati almaya yeterli olan tüm camilerimizde cuma namazı kılınabilecek. Bunun dışında Terzibaba Camisi'nin kıble istikametindeki alanda, Piri Sami Türbe Cami'mizin avlusunda, Ordu Caddesi üzerindeki Kulem Park'ta, Erzincan Belediyesi batı kısmındaki Atatürk Park alanı gibi 84 noktada cuma namazı kılınabilecek. Camilerde cuma namazı sonrası devam edecek öğlen ve ikindi namazlarının kılınabilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Hocalarımız şimdiden camilerimizde öğlen ve ikindi vakitlerinde namaz kılınması için sosyal mesafe dezenfekte ve temizlik işlemlerini yürütüyorlar."

ARDAHAN

Ardahan'da 5 halı sahada cuma namazı kılınabilecek. Kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Halil Efendi Mahallesi Tenis Kortu ile Güven, Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi, Ardahan Üniversitesi ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kapalı halı sahalarında cuma namazı kılınabilecek.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da belirlenen 5 halı sahada cuma namazının kılınacağını belirtti.

Belirlenen yerlerin dışında cuma namazının kılınamayacağını anlatan Pehlivan, "Öğle ve ikindi namazları ise camilerde kılınacak." dedi.

KARS

Kars'ta tarihi Fethiye ve Evliya camilerinde ekiplerce dezenfekte işlemleri yapıldı. Kentte, Evliya, Işıklı ve Bilal Habeşi camileri olmak üzere 10 cami bahçesinde cuma namazı kılınabilecek.

AĞRI

Ağrı'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde 176 caminin bahçesinde cuma namazı kılınacak.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, camilerdeki dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini ve cuma namazına kadar tamamlanacağını söyledi.

Evlerde ya da iş yerinde abdest alınması gerektiğini belirten Topçu, "Öğle ve ikindi vakit namazları maske takılıp ve sosyal mesafeye dikkat edilerek cami içerisinde cemaatle kılınacak." diye konuştu.

TUNCELİ

Tunceli'de alınan karar doğrultusunda Moğultay Mahallesi'ndeki Merkez Paşalar Camisi bahçesinde cuma namazı kılınacak. Cami bahçesi tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilip sosyal mesafe kuralları belirlenerek gerekli hazırlıklar tamamlandı.

IĞDIR

Iğdır'da da alınan tedbirler kapsamında 70 caminin bahçe ve avlusunda cuma namazı kılınacak. Ayrıca, futbol ve basketbol sahaları başta olmak üzere otopark alanları, halı sahalar, meydanlar ve parklarda da namaz kılınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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