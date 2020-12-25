Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta -1, Bitlis ve Hakkari'de -3 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan