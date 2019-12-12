Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

12.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:42

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis'te 3, Hakkari ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 33 yerleşim birimi yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ile Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA