Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Erzurum'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Ardahan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 18, Iğdır'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum ve Ardahan'da 12, Kars'ta 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer oluşması beklenen buzlanmaya karşı sürücülerin, dona karşı ise çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.