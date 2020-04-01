Doğu'da aralıklı sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yağmur görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta sıfır, Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Tunceli'de 3, Erzincan'da 5, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 5, Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA