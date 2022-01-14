Doğu'da 942 köy yolu kardan kapalı

ERZURUM (DHA) - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 942 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş'ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede mahsur kalanların imdadına ise belediye ve İl Özel İdarelerinin ekipleri yetişiyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da eksi 9, Kars'ta eksi 7, Erzurum'da eksi 6, Erzincan'da eksi 3, Ağrı ve Muş'ta 0, Iğdır'da ise artı 3 derece ölçüldü.