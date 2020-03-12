Doğu'da 6 ilde yağış etkili olacak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı yağmur, Iğdır ve Erzincan'da ise sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede ölçülen gecenin en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Erzincan'da 1, Ağrı ile Kars'ta sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Erzurum'da 13, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 12 derece olması tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 71, Ergan'da 62, Sarıkamış'ta 60 santimetre kaydedildi.



Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA