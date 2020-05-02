Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
02.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:16

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4, Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 21, Erzincan'da 17, Kars'ta 16, Ağrı ve Ardahan 14, Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 11:55:30. #1.15#
title