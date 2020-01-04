Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı

04.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:25

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan, Erzurum ve Muş'ta 532 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde ise ilk kar sevinci yaşandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 214 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapalı köylerde çalışma başlattı. Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki 1275 rakımda bulunan Oltu ilçesinde ise ilk kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden kar yağışında dışarı çıkarak yürüyen Oltulular,kar yağışının geciktiğini söyledi. Araçlar üzerinde biriken karları toplayarak kar topu oynayan vatandaşlar, kar yağışını özlediklerini söyledi.

Kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 242 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 76 köy yolunun kapalı olduğu Muş'ta ekipler, gece başladıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı Erzurum ve Ağrı'da devam edecek.

Kaynak: DHA