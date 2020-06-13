Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
13.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:29

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ardahan ile Kars çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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