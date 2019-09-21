Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

21.09.2019 09:56

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 derece altında seyredecek.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır ve Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzincan ve Tunceli'de 23, Kars'ta 21, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 16 derece olacak.

Kaynak: AA