Doğu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor
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Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Doğu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışının beklendiği bildirildi.

22.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:44
Doğu'da 4 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Ağrı'da 8, Kars'ta 6, Erzurum'da 5, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 25, Erzincan'da 20, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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