Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 336 yerleşim yerinin yolu kapandı

Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 336 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ŞIRNAK (AA) - Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 336 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 36, ilçelerden Baskil'de 20, Ağın'da 8, Alacakaya'da 2, Arıcak'ta 3, Maden'de 14, Karakoçan'da 7, Keban'da 11, Kovancılar'da 22, Palu'da 7, Sivrice'de 22 köy yolu kapandı.

Siirt genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Şirvan ilçesinde 12, Pervari'de 6, Eruh'ta 5, Baykan'da 3 ve Kurtalan'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Batman'da kar yağışı nedeniyle 70 köy ve 76 mezra, Şırnak'ta da 5 köy 4 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta yolu kapalı yerleşim yerlerinin ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.