Doğu'da 4 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

07.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:16

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 91 yerleşim yerine ulaşılamıyor.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu kapandı. Geçen haftadan bu yana kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba gösteriyor. Çığ düşen Van-Bahçesaray yolu da arama kurtarma çalışmaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatıldı.

Muş



Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 26 köy ve mezranın yolunun açılması için çaba gösteriyor. Üçevler grup köy yolunda bazı yerlere çığ düşmesi nedeniyle 8 gündür bölgede çalışma yürüten ekipler, zor şartlar altında yolu açmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentur, yolların açılması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi. Bu yıl karın yanı sıra tipinin de etkili olduğunu belirten Yentur, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 6 metreye çıkıyor, Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato aracı ve 2 kepçe ile çalışıyor. En kısa zamanda vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 6 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Yolların ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.



Buzlanma, çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve zaman zaman yoğun karlı olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, günün en yüksek sıcaklığının Van'da 6, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 2 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA