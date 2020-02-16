Doğu'da 4 ilde 444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

16.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:06

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 211 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması ve kent merkezindeki kaldırımların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de kar, tipi ve çığ nedeniyle 40 köy ile 126 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 4 metreye ulaştığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı 166 yolun açılması için çaba sarf ediyor.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve ara sokaklardaki karı, iş makinesi yardımıyla kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Bitlis ve Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kardan dolayı kapanan 50 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yoğun kar ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun karlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 5, Van ve Muş'ta 2, Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA