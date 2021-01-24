Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

24.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:18
Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Sezen Aksu Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk Cinayet Hisarcık Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu'da 4 il için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 10:18:42. #1.15#
title