Doğu'da 4 il için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-50 kilometre kuvvetinde esecek.

Aralıklarla kar yağışının etkili olacağı bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 5, Van'da 4, Hakkari'de 1 ve Muş'ta sıfırın altında 10 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar