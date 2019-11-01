Doğu'da 4 il için kar uyarısı

01.11.2019 10:05

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, "Öğle saatlerinden itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek ulaşımda akşamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İL İL SICAKLIKLAR;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 4, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 21, Ardahan'da 13, Ağrı'da 14, Erzurum'da 9, Kars'ta 11 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman Hacı Ömer Köyünde sıfırın altında 4,1 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Merkez'de 21 derece oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA