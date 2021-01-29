Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
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Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

29.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:07
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı bölgede rüzgar, doğu ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2-5 kilometre kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van 5, Hakkari'de 2, Bitlis 0 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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