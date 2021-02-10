Doğu'da 4 il için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'daki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muş çevresinde ise karla karışık yağmurlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve güneydoğudan yer yer 1 ila 3 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 8, Bitlis'te 6 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan