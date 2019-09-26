Doğu'da 3 ilde rüzgâr uyarısı

26.09.2019 09:22

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da 3 ilde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniliyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un güney kesimleri, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.



İl il sıcaklıklar;



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 7, Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli 9, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Iğdır'da 30, Erzincan'da 26, Tunceli'de 27, Ardahan'da 19 derece olacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA