Doğu'da 3 ilde 450 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 450 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 450 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Bahçesaray'da 15, Başkale'de 61, Çatak'ta 20, Gürpınar'da 64, Edremit'te 1 ve İpekyolu'nda 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 165 mahalle yolunun açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda da çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 78 köy ve 137 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de şehir merkezindeki yol ve caddelerde biriken karları temizledi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti de Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleriyle temizlendi.

3 bin 200 metre uzunluğundaki pisti zorlu hava şartlarına rağmen sürekli hazır tutan ekipler 22 uzman personel, 7 kar küreme aracı, 4 rotatif, 2 buz önleyici, 2 greyder ve yükleyici makinelerle havalimanında uçak seferlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

Bitlis

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle kapanan 70 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Güne karla uyanan kent sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu