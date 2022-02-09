Doğu'da 3 ilde 36 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS (AA) - Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 7 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 3 yerleşim yerinin yolunu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.