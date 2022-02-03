Doğu'da 3 ilde 14 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden 5 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Bitlis/Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.