Doğu'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İnfaz koruma memurlarının İstiklal Marşı okuması Erzurum'un Oltu ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyondaki infaz koruma memurları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kaldıkları yurtların penceresinden kutladı.
19.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:24
İnfaz koruma memurlarının İstiklal Marşı okuması Erzurum'un Oltu ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyondaki infaz koruma memurları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kaldıkları yurtların penceresinden kutladı.
Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm memurlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yurtların pencerelerine çıkıp hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: AA