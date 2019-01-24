Doğu'da 19 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı dolayısıyla 19 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok köy yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı Erzurum'da halen 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve kara yollarına ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekip, yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı.

Kentte aralık ayından itibaren etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce başlatılan karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde, kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için 2 karla mücadele ekibi çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA