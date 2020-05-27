Doğu'da 14 yaş ve altı çocuklar güneşin tadını çıkardı
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Doğu'da 14 yaş ve altı çocuklar güneşin tadını çıkardı

Kars, Ardahan ve Ağrı'da, bir hafta aranın ardından aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

Doğu'da 14 yaş ve altı çocuklar güneşin tadını çıkardı
27.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:38

Kars, Ardahan ve Ağrı'da, bir hafta aranın ardından aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sadece çarşamba günleri belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bir hafta ara sonrası bugün 11.00-15.00 saatlerinde evlerinden çıkabildi.

Evlerine yürüme mesafesindeki alanlara çıkabilen çocuklar, Kars'ta mahallerdeki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı. Çocukların bazıları da bisiklete binerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Kentte Masal Park ve Mesut Yılmaz Parkı'na yoğun ilgi gösteren çocuklar, aileleriyle keyifli anlar yaşadı.

2 yaşındaki oğlu Gökdeniz Burak Karabağ'ı gezdiren baba Volkan Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel havanın tadını çıkarttıklarını belirterek, "Bayram boyunca çocuklar evde sıkılmıştı, kısıtlamanın 4 saatlik izinle kaldırılmasını fırsat bilerek parka ailece geldik, oğlumla güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da çocuklar geçen hafta çarşamba gününden itibaren ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Park, bahçe ve yeşil alanlarda gönüllerince eğlenen çocuklar daha sonra aileleriyle cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Bazı çocuklar ise bisikletle boş alanlarda ve parklarda tur atmanın keyfini çıkarttı.

Ağrı

Ağrı'da, aileleriyle park ve bahçelere giden çocuklar, güneşli havayı fırsat bilerek eğlendi.

Parklarda oyun oynayan çocuklar, 4 saatlik iznin tamamlanmasıyla evlerine gidecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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