Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2)
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Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2)

ARAÇLAR ÇALIŞMADITürkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olan Ardahan'ın Göle ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü.

10.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:40
Doğu buz kesti: Göle -40'ı gördü (2)

ARAÇLAR ÇALIŞMADI

'nin en soğuk yerleşim birimi olan 'ın ilçesinde, dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 40 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle ilçede araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Göleliler, soğuk havada atkı ve bere takarak, yürüdü. Bazı kişiler ise araçlarını çalıştırmak için akü takviyesi yaptı.

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,


Kaynak: DHA
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