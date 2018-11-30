Doğu Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; yağışların gece saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini duyurdu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklıyağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların gece saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklar; Van 6, Bitlis 2, Hakkari 2, Muş 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 10, Bitlis'te 6, Muş'ta 10, Hakkari'de 7 derece olması bekleniyor. Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN