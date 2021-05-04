Doğu bölgelerindeki sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor
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Doğu bölgelerindeki sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor

Doğu bölgelerindeki sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerindeki sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerindeki sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu sağanak gök gürültülü ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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