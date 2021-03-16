Doğu Biga Madencilik'ten kamuoyu açıklaması
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Doğu Biga Madencilik'ten kamuoyu açıklaması

16.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49
Doğu Biga Madencilik'ten kamuoyu açıklaması

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı köyü yakınlarında Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesini işleten Doğu Biga Madencilik A.Ş., son dönemde çıkan bazı haber başlık ve içeriklerinin uyuşmadığıyla ilgili yazılı açıklamada yaptı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı köyü yakınlarında Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesini işleten Doğu Biga Madencilik A.Ş., son dönemde çıkan bazı haber başlık ve içeriklerinin uyuşmadığıyla ilgili yazılı açıklamada yaptı.

Bazı haber içerikleriyle başlıklarının uyuşmadığını belirten Doğu Biga Madencilik A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Şirketimiz ile ilgili dünden bu yana medyaya yansıyan bazı haber manşetleri, haber içeriği ile uyuşmayan başlıklarla yansıtılmaktadır. Genel Müdürümüze yöneltilen bir soruya karşı verdiği yanıtta yükümlülüklerimizi kastederek "taahhütlerimizin arkasındayız" anlamında verdiği karşılığın yanlış bir algıya sebep olacak şekilde yansıtılması üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Doğu Biga Madencilik, kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında tamamen Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarına ve mer'i mevzuata tam bir uyumla faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirketimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğüne, yasa ve yönetmeliklere bağlılıkla çalışmaya devam edecektir. Şirketimizin Kirazlı Altın ve Gümüş madeni ruhsatıyla ilgili bütün hakları devam etmektedir ve ruhsat hukukundan kaynaklı tüm hakları anayasal güvence altındadır. Diğer taraftan, haklarımızın yanı sıra kanun ve yönetmeliklerle belirlenen yükümlülüklerimizin de bilincindeyiz ve bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu yükümlülüklerimizi tam anlamıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Genel Müdürümüzün altını çizdiği konu bundan ibarettir. Temdit sürecimiz değerlendirme aşamasındadır. Temdit sürecine girdiğimiz andan bugüne kadar hukuki konumumuzda herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Geçen yıldan bu yana dile getirilen çeşitli iddialara karşı Şirketimiz kamuoyuna daha önce de açıklamada bulunmuş ve hedeflerinde bir değişiklik olmadığını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Doğu Biga Madencilik'ten kamuoyu açıklaması
Doğu Biga Madencilik'ten kamuoyu açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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