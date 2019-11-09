Doğu Biga Madencilik'ten Çamyurt projesi açıklaması

09.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:04

Doğu Biga Madencilik Şirketi sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesinin ÇED sürecinin sonlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.



Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA