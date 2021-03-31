Doğu Biga Madencilik'ten açıklama
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Doğu Biga Madencilik'ten açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Doğu Biga Madencilik'ten açıklama

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı köyü yakınlarında Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesini işleten Doğu Biga Madencilik A.Ş., uluslararası bir yayın kuruluşunda yer alan haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı köyü yakınlarında Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesini işleten Doğu Biga Madencilik A.Ş., uluslararası bir yayın kuruluşunda yer alan haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Doğu Biga Madencilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "28 Mart tarihinde uluslararası bir yayın kuruluşu ile hayata geçirdiğimiz yaklaşık bir buçuk saatlik röportajın sonucunda yayınlanan haberde geçen ifadeler şirketimizle ilgili kamuoyu nezdinde bizi yansıtmayan bir intiba oluşturmuştur. Yanlış anlaşılmaya mahal verdiğimiz için özür dileriz. Röportajımızda, madenimizin sürdürülebilir madencilik yaklaşımını, ortaya koyduğumuz çevreyi, biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumayı önceleyen yaklaşımımızı, ülkemize kazandıracağımız ekonomik fayda ile bölgesel ve ulusal kalkınmadaki yerini aktardık. STK'lar, çevre örgütleri, bölge halkı ve duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği tepkiyi anlayışla karşılıyoruz. Şirketimiz, Kirazlı projesiyle ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı şartları titizlikle yerine getirmiş, ilgili bakanlıkların değerlendirme ve izin süreçlerini beklemektedir. Şirketimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına, kanun ve yönetmeliklerine, ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun çevre hassasiyeti içinde hareket eden bütün kesimlerine; açık, şeffaf, bilimsel ve saygılı iletişim ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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