Doğu Biga Madencilik'te, üst düzey atama ALTIN ve gümüş madenciliği alanında faaliyette bulunan, sektörün önde gelen kuruluşlarından Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürlük görevine, alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikime sahip bir isim olan Ahmet Şentürk getirildi.

ALTIN ve gümüş madenciliği alanında faaliyette bulunan, sektörün önde gelen kuruluşlarından Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürlük görevine, alanında uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikime sahip bir isim olan Ahmet Şentürk getirildi.

Uluslararası standartlara verdiği önem ve sorumlu kurumsal yaklaşımı ile yerel ekonomiye önemli katkılar sunan Doğu Biga Madencilik A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine, 25 yıllık sektör deneyimine sahip Ahmet Şentürk atandı. Doğu Biga'daki görevine 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başlayan Ahmet Şentürk maden keşfetme, proje geliştirme, değerlendirme, stratejik planlama, finans yönetimi gibi konularla birlikte madencilik ile ilgili yasa ve düzenlemeler alanında da önemli tecrübeye sahip.

Ahmet Şentürk, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 1993 yılında Rio Tinto'da arama jeoloğu olarak başladı. 1996 yılına kadar burada VMS, Porfiri ve Epitermal tip bas metal arama programında yer alan Ahmet Şentürk; 1996-1997 yıllarında danışman jeolog olarak yerli-yabancı pek çok maden şirketinin projelerinde görev aldı. 1998-2001 yılları arasında Sevil Grup bünyesinde maden bölümünün Koordinatörlüğünü üstlenen Şentürk; 2001'den 2004 yılına kadar da Noranda Madencilik'te çalıştı. Ahmet Şentürk, 2004-2018 yılları arasında Aldridge Mineral Madencilik'te önce Arama Müdürü sonrasında da Arama Direktörlüğü ve Başkan Yardımcısı (VP) olarak görev almasının ardından Tümad Madencilik'te üst düzey danışmanlık yaptı.Ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapan Şentürk, Jeoloji Mühendisleri Odası üyeliğinin yanı sıra Maden Jeologları Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

UMREK Yetkin Kişisi, YERMAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) Türkiye Temsilcisi olarak da görev üstlenen Şentürk; SEG, CIM gibi uluslararası madencilik kuruluşlarına da üye.

Kaynak: DHA