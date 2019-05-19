Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi', Samsun'a Törenle Uğurlandı

AVRUPA Birliği (AB) Başkanlığı'nca düzenlenen 'Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne 85 araçla katılan yaklaşık 150 amatör rallici, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümünde, Ankara'dan Samsun'a törenle uğurlandı.

Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen 'Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne, 11 ülkeden 150'den fazla amatör rallici katıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'ndaki uğurlama törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve ilgili ülkelerin Büyükelçileri, Europa-Orient Rallye Derneği Başkanı Wilfried Gehr, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin katıldı.

'NAVİGASYON VE OTOYOL YASAK'

Kendisi de ralliye katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Başkanlığı'nın 11 yıldır bu ralliyi desteklediğini söyledi. Kaymakcı, 85 araç ve 150'den fazla sporcu ile yapılan rallinin hız yarışı değil, dostluk yarışı olduğunu kaydetti. Kaymakcı, yarışmacıların navigasyon ve otoyolu kullanmasının yasak olduğunu, verilen rotalar ve ödevler çerçevesinde Anadolu'nun çeşitli ilçe ve köylerinden geçerek, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

'ARAÇLAR BAĞIŞLANACAK'

Kaymakcı, araçların çok pahalı olmadığını söyleyerek, "Biz rallinin sonunda bu araçları 2 hayır kurumuna bağışlayacağız. Birisi AFAD. Bu araçların satışından elde edilecek gelir, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere yardım edilmesi için kullanılacak" dedi.

İKİ ÖNEMLİ DESTİNASYON: SAMSUN VE GÖBEKLİTEPE

Ralli kapsamında Türkiye'de iki önemli destinasyon seçtiklerini, birisinin Samsun, diğerinin, Şanlıurfa Göbeklitepe olduğunu ifade eden Kaymakcı, "Şu anda Ankara'dan Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Milli mücadelenin 100'üncü yılını anmak ve Türkiye'nin milli mücadelesini yarışmacılara anlatmak için Samsun'u seçtik. İkinci önemli istikamet Göbekllitepe olacak. Ayrıca yarışmacıların yanından tenis raketleri ve topları var. Bazı okulların, amatör kulüplerin sporcularına raket, top bağışında da bulunacaklar. Bu ralli, Türkiye'nin Avrupalılığını gösteren bir ralli. Doğu'nun Avrupa sınırlarının Türkiye'nin doğu sınırlarında başladığını vurgulayan bir ralli; Avrupa Günü'nü bu tür etkinliklerle kutlamış oluyoruz" dedi.

Kaymakcı, kendisini de İstanbul'dan başladığı ralliyi Samsun'a kadar devam ettireceğini, arkasından rallicilerin Gürcistan, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini, daha sonra da araçların bağışının gerçekleştirileceğini kaydetti. Konuşmanın ardından aralarında bir engelli sporcu da olan ralliciler, kendilerine verilen rota üzerinden Samsun'a doğru yola çıktı.

- Ankara

Kaynak: DHA