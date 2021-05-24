Doğu-Batı Barış Rallisi Ankara'dan uğurlandı

Doğu-Batı Barış Rallisi Ankara'dan uğurlandı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı: "İçinden geçtiği topraklara, içinden geçtiği ülkelere şehirlere barış, dostluk getirmesi hedefleniyor" Doğu-Batı Barış Rallisi Başkanı Serin: "Bizim amacımız Türkiye'nin pandemi de...

Doğu-Batı Barış Rallisi Ankara'dan uğurlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı:

"İçinden geçtiği topraklara, içinden geçtiği ülkelere şehirlere barış, dostluk getirmesi hedefleniyor"

Doğu-Batı Barış Rallisi Başkanı Serin:

"Bizim amacımız Türkiye'nin pandemi de olsa gelinebilecek güvenilir bir ülke olduğunu göstermek"

ANKARA – Bu yıl 15'incisi düzenlenen Doğu-Batı Barış Rallisi Başkentten uğurlanırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Bu bir dostluk ve barış rallisi. İçinden geçtiği topraklara, içinden geçtiği ülkelere şehirlere barış, dostluk getirmesi hedefleniyor" dedi.

Bu sene 15'incisi düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Ankara'da Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında düzenlenen tören ile uğurlandı. 2011 yılından beri AB Başkanlığınca Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde desteklenen ralli, hıza dayalı bir yarıştan daha çok bir macera ralli olarak belirtiliyor.

Avrupa'nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan ralliye bin 100 avronun altında olan eski arabalar katılıyor. Bu yıl 10 ülkeden 20 araç ve 50'ye yakın sürücünün katıldığı ralli, 16 Mayıs'ta Brüksel şehrinden başladı. 3 etaptan oluşan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Muğla-Dalyan'da son bulacak.

"İçinden geçtiği topraklara, içinden geçtiği ülkelere şehirlere barış, dostluk getirmesi hedefleniyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Doğu-Batı Rallisi'nin hız yarışı değil dostluk rallisi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda otobanları kullanmayan bir yarış. Bu yarışta navigasyon kullanmak da yasak. Araçların değeri düşük olması gerekiyor ama bizim için onların antik değerleri ve klasik özellikleri çok önemli. Bu yarış aynı zamanda bir hayır yarışı. Çünkü yarışın sonunda yarışa katılan tüm araçlar açık artırma ile satılıyor ve geliri bir hayır kuruluşuna bağışlanıyor. Daha önceki yapılan yarışta satılan araçların gelirleri Suriyeli mültecilere verilmek üzere AFAD ile iş birliği yapılmıştı. Söylediğim gibi bu bir dostluk ve barış rallisi. İçinden geçtiği topraklara, içinden geçtiği ülkelere şehirlere barış, dostluk getirmesi hedefleniyor. Bu sene bu rallinin bir diğer amacı da dayanıklılık rallisi. Bunu da vurgulamak istiyoruz. Bu pandemi ortamında dayanıklılığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yarışa katılan yarışmacılar dayanıklılıklarını da gösteriyoruz."

Ayrıca Kaymakcı, önümüzdeki yıl Türk cumhuriyetlerinin kuruluş yıldönümleri olması dolayısıyla Tuna'dan Orhun'a kadar bir yarış yapılacağını ve isminin ise İpekyolu Rallisi olacağını duyurdu.

Doğu-Batı Rallisi Başkanı Nadir Serin ise ralliye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz 17 Mayıs'ta Brüksel'den yola çıktık. Sırasıyla Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve 21 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yaptık. Türkiye'nin girişte Sayın Bakan Yardımcımız (Faruk Kaymakcı) bu araçta Kapıkule'de buluştuk. İstanbul'da büyük bir etkinlik oldu. Bu pandemi organizasyonu çok büyük etkiledi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bu sene sayıyı biraz az tuttuk. Şu anda Ankara'dayız. Buradaki etkinlikten sonra Kapadokya, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla-Dalyan'da bitirilecek" dedi.

Bu rallideki amacın araçlarının birbirini geçmesi olmadığının altını çizen Serin, "Araçların hepsi 20-25 yaşın üzerinde klasik ve güzel araçlar. Bizim amacımız Türkiye'nin pandemi de olsa gelinebilecek güvenilir bir ülke olduğunu göstermek. Avrupa'ya kamuoyu oluşturmak" diye konuştu.

Programa Europa-Orient Rallye Derneği Başkanı Wilfred Gehr, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli