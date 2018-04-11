Doğu Avrupa Tekstil Sektörü "Textıllegprom" ile 50. Kez Rusya Pazarında

Rusya'nın en büyük ve en köklü fuarlarından olan TEXTILLEGPROM, tekstil sektöründeki konumunu 50. kez gözler önüne serdi. Başkent Moskova'da gerçekleşen TEXTILLEGPROM Uluslararası Tekstil Fuarı'nda 22'si Türk olmak üzere toplamda 442 firma katılım gösterdi.

4 günlük fuar süresince günde ortalama 150 birebir görüşmenin gerçekleştiği TEXTILLEGPROM'da, Rusya, Çin, Türkiye ve Beyaz Rusya başta olmak üzere toplamda 18 ülkeden katılım sağlandı. Fuarda kumaş, tekstil makineleri, iç giyim, çorap, hazır giyim, ev tekstili ve iplik alanlarındaki ürünleriyle dikkat çeken Türk firmaları, ziyaretçilerden büyük ilgi görmekle birlikte, ülke pazarına girme konusunda kurdukları bağlantılar ve artırdıkları tecrübeleri ile büyük avantaj sağladı. Fuarı ziyaret eden satın alıcı ve toptancılar ile müşteri portföylerini genişletmelerinin yanı sıra, bayilik ve distribütörlük anlaşmaları ile Rusya'daki dağıtım kanallarını genişleten Türk firmaları, Doğu Avrupa pazarında kendilerine fiyat ve hız konusunda rekabet üstünlüğü sağladı.

Fuara katılan 22 Türk markanın yarıdan fazlası, şimdiden 18 - 21 Eylül 2018'de gerçekleşecek olan 51. TEXTILLEGPROM'da yerlerini ayırdılar.

Özellikle kumaş, ev tekstili ve tekstil makineleri bölümlerine yoğun ilginin gözlendiği fuarda, gelecek sene bu ilgiden dolayı ayrı bir fuar olarak açılması planlanan tekstil makineleri bölümü "TEXTILLEGMASH" ile tekstil makineleri sektöründe daha büyük ve daha geniş katılım sağlanması hedefleniyor.

Gelecek sezon katılımcı sayısı yüzde 55 oranında artacak

140 milyon nüfusu ve gelişmiş ekonomisi ile dünya devleri arasında yer alan Rusya'nın hafif sanayide en önemli pazarlarından birisi olan tekstil sektöründe, tüketim ihtiyaçları talebinin her geçen yıl arttığını ifade eden Expotim & Ladin Grubu İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, "Bu talebi 25 yıldan bu yana iyi bir düzeyde karşılamayı başarmış TEXTILLEGPROM Fuarı'nın Türk Milli Katılım Organizasyonunu, Expotim olarak 2007 yılından bu yana düzenliyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Özellikle ikili ilişkilerin hem siyasi hem de ticari olarak her düzeyde daha iyi noktalara gelmesinden dolayı Rusya'nın, Türk üreticiler için bugünlerde çok daha önemli bir pazar haline geldiğinin altını çizen Erşahin, "Rusya pazarında 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren Expotim & Ladin olarak, tekstil sektöründe Rusya'nın yanı sıra, Polonya ve Beyaz Rusya'daki fuarlarımız ile Doğu Avrupa piyasasındaki varlığımızı giderek artırma hedefindeyiz" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "TEXTILLEGPROM Fuarı, firmamızın bu hedefe ulaşma yolundaki en büyük parçası olup, gelecekte Doğu Avrupa tekstil sektörü hakimiyetimizin en önemli tamamlayıcısı olacaktır."

Eylül ayında gerçekleşecek olan gelecek organizasyon ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Çağatay Erşahin, "Bu seneki yenilenen sözleşmeleri, katılımcıların fuar sırasında gerçekleştirdikleri iş anlaşmalarını ve fuardan memnun olarak ayrılmaları göz önüne alındığında; 18-21 Eylül'de gerçekleşecek olan bir sonraki organizasyonda katılımcı firma sayımızda yüzde 55 oranında artış beklemekteyiz" dedi. - İSTANBUL