Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü
11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:23
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Ekiplerin kar küreme çalışması - Kars Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Ekiplerin kar küreme çalışması - Kars
Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Beyaza bürünen Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan