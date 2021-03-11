Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü
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Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:23

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Ekiplerin kar küreme çalışması - Kars Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Ekiplerin kar küreme çalışması - Kars

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde güzel manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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