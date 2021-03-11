Doğu Anadolu yeniden beyaza büründü

Polislerin önünde diz çöküp yalvardı: Onları vurmayın, beni vurun

Sessizce yaklaştı, belindeki kemeri çıkartıp saldırdı! Çocuklar ne olduğunu anlayamadı

Vaka artışı yasakları geri getirebilir! Birçok ilde kırmızı kategori korkusu yaşanıyor

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Ekiplerin kar küreme çalışması - Kars Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.