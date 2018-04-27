Doğu Anadolu'ya "Kırk İkindi Yağışları" Geliyor

Doğu Anadolu'da, bugün başlayıp gelecek hafta da sürmesi beklenen ve halk arasında "kırk ikindi yağışları" olarak bilinen yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, topraktaki sıcak hava ile atmosferin üst seviyesindeki soğuk hava sebebiyle Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yağışların bugün başlayıp gelecek hafta boyunca devem edeceği aktarılan açıklamada, "Halk arasında 'kırk ikindi yağışları' olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ile tedbirli olunması istendi.