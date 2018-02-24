Doğu Anadolu'ya 3 Bin 302 Yatırım

Erzurum'un teşvikli yatırım sayısı 14 ilin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bölge 2018 yılının ilk ayında 30, 2001-2018 yılları kapsamında ise 3 bin 302 teşvikli yatırıma adres oldu.

Bölgesel veriler

Doğu Anadolu Bölgesinde ocak ayında 20 bölgesel, 10 genel 30 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 123 milyon, genel yatırımlar için 71 milyon olarak toplam 195 milyonluk harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda bin 62, genel yatırımlarda ise 19 olarak toplam bin 81 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.

17 yıllık süreç

Bölgede 2001-2018 yılları arasında bin 345 bölgesel, bin 952 genel kapsamda toplam 3 bin 302 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 10.3 milyar, Genel yatırımlar için ise 17.6 milyar TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 65 bin 288, genel yatırımlarda da 35 bin 372 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

Erzurum'a 394 yatırım

Ekonomi Bakanlığı 2018 yılının ilk teşvik verilerini paylaştı. Teşvik Belgesi alan yatırımların il dağılımı verilerine göre Erzurum'da yılın ilk ayında genel ölçekte 1 yatırım teşvik kapsamına alındı. Genel bazlı teşvikli yatırım için kaydedilen yatırım tutarı ise 33 milyon TL olarak açıklandı.

2018 yılının ilk ayı da dahil olmak üzere Erzurum'da 2001-2018 yılı ekseninde 394 yatırım teşvik belgesi aldı. BU yatırımların 97'sini bölgesel, 297'sini de genel kategorideki yatırımlar oluşturdu. Bölgesel yatırımlar için 1.0 milyar, genel yatırımlar için 1.7 milyarlık harcama yapıldı. İstihdam hacmi bölgesel yatırımlarda 3 bin 524, genel yatırımlarda ise 3 bin 969 kişi olarak kaydedildi.

Erzurum Bölgesel Teşvik Konumu

2001-2018 yılları arasında Erzurum'da 394, KUDAKA istatistik Bölgesinde 674, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde bin 109, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 302 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum'un teşvikli yatırım payı KUDAKA'da yüzde 58,45, Kuzeydoğu'da yüzde 35,52, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12 oldu. Erzurum'un Türkiye payı teşvikli yatırımlarda yüzde 0.64, teşvikli yatırım harcamalarında yüzde 0.32, istihdam kapasitesinde ise yüzde 033 oldu.

Yatırım Teşvik Bülteni Ocak 2018 verileri

2018 yılı Ocak ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 8,2 milyar TL olan 532 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 20.139 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak ayında düzenlenen 532 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 508 adedi yerli firmalar, 24 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,8 milyar TL'dir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2018 yılı Ocak ayında verilen teşvik belgelerinin 216 adedi I. Bölgede, 94 adedi II. Bölgede, 46 adedi III. Bölgede, 72 adedi IV. Bölgede, 37 adedi V. Bölgede, 65 adedi VI. Bölge, 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 3,5 milyar TL'si I. Bölgede, 2,1 milyar TL'si II. Bölgede, 808 milyon TL'si III. Bölgede, 679 milyon TL'si IV. Bölgede, 408 milyon TL'si V. Bölgede, 456 milyon TL'si VI. Bölgede ve 197 milyon TL'si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı

2018 yılı Ocak ayında düzenlenen 532 adet belgenin 329 adedi komple yeni yatırım, 158 adedi tevsi, 45 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 5,3 milyar TL'si komple yeni yatırım, 2 milyar TL'si tevsi ve 845 milyon TL'si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Ocak ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 4,5 milyar TL'si İmalat sektöründe, 2,8 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 651 milyon TL'si Enerji sektöründe, 196 milyon TL'si ise Madencilik sektöründedir.

Ocak Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Belge Türlerine Göre Dağılımı

Ocak ayında düzenlenen 532 adet yatırım teşvik belgesinin 339 adedi Bölgesel ve 193 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 6,3 milyar TL'si Bölgesel ve 1,9 milyar TL'si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Karşılaştırması

20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2018 sonuna kadar 28.314 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 26.865 adedi yerli firmalar, 1.449 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 389,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 199,8 milyar TL'dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Bazda Karşılaştırması

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 34, II. Bölge yüzde 18, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 12, V. Bölge yüzde 10, VI. Bölge yüzde 11 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 34, II. Bölgenin payının yüzde 15, III. Bölgenin payının yüzde 24, IV. Bölgenin payının yüzde 9, V. Bölgenin payının yüzde 5, VI. Bölgenin payının yüzde 4 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 8 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması

20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2018 sonuna kadar düzenlenen 28.314 adet teşvik belgesinin 19.076 adedi Komple Yeni Yatırım, 6.856 adedi Tevsi ve 2.382 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 589,7 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 413,9 milyar TL'si Komple Yeni Yatırım, 131,5 milyar TL'si ise Tevsi Yatırım'dır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dönemsel Karşılaştırması

20 Haziran 2012 tarihinden Ocak 2018 sonuna kadar düzenlenen 28.314 adet yatırım teşvik belgesinin 14.677 adedi Bölgesel, 82 adedi Büyük Ölçekli, 13.516 adedi Genel ve 39 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 589,7 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 237,4 milyar TL'si Bölgesel, 59,4 milyar TL'si Büyük Ölçekli, 167,4 milyar TL'si Genel iken 125,5 milyar TL'si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir. - ERZURUM