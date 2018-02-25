Doğu Anadolu'ya 17 Yılda 3 Bin 300 Yatırım Yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesinde ocak ayında 20 bölgesel, 10 genel 30 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 123 milyon, genel yatırımlar için 71 milyon olarak toplam 195 milyonluk harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda bin 62, genel yatırımlarda ise 19 olarak toplam bin 81 kişilik istihdam hacmi oluşturuldu.

17 YILLIK SÜREÇ

Bölgede 2001-2018 yılları arasında bin 345 bölgesel, bin 952 genel kapsamda toplam 3 bin 302 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 10.3 milyar, Genel yatırımlar için ise 17.6 milyar TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 65 bin 288, genel yatırımlarda da 35 bin 372 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

ERZURUM'A 394 YATIRIM

Ekonomi Bakanlığı 2018 yılının ilk teşvik verilerini paylaştı. Teşvik Belgesi alan yatırımların il dağılımı verilerine göre Erzurum'da yılın ilk ayında genel ölçekte 1 yatırım teşvik kapsamına alındı. Genel bazlı teşvikli yatırım için kaydedilen yatırım tutarı ise 33 milyon TL olarak açıklandı.

2018 yılının ilk ayı da dahil olmak üzere Erzurum'da 2001-2018 yılı ekseninde 394 yatırım teşvik belgesi aldı. BU yatırımların 97'sini bölgesel, 297'sini de genel kategorideki yatırımlar oluşturdu. Bölgesel yatırımlar için 1.0 milyar, genel yatırımlar için 1.7 milyarlık harcama yapıldı. İstihdam hacmi bölgesel yatırımlarda 3 bin 524, genel yatırımlarda ise 3 bin 969 kişi olarak kaydedildi.

ERZURUM BÖLGESEL TEŞVİK KONUMU

2001-2018 yılları arasında Erzurum'da 394, KUDAKA istatistik Bölgesinde 674, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde bin 109, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 302 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum'un teşvikli yatırım payı KUDAKA'da yüzde 58,45, Kuzeydoğu'da yüzde 35,52, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12 oldu. Erzurum'un Türkiye payı teşvikli yatırımlarda yüzde 0.64, teşvikli yatırım harcamalarında yüzde 0.32, istihdam kapasitesinde ise yüzde 033 oldu.

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ OCAK 2018 VERİLERİ

2018 yılı Ocak ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 8,2 milyar TL olan 532 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 20.139 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak ayında düzenlenen 532 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 508 adedi yerli firmalar, 24 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 6,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,8 milyar TL'dir.

OCAK AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2018 yılı Ocak ayında verilen teşvik belgelerinin 216 adedi I. Bölgede, 94 adedi II. Bölgede, 46 adedi III. Bölgede, 72 adedi IV. Bölgede, 37 adedi V. Bölgede, 65 adedi VI. Bölge, 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 3,5 milyar TL'si I. Bölgede, 2,1 milyar TL'si II. Bölgede, 808 milyon TL'si III. Bölgede, 679 milyon TL'si IV. Bölgede, 408 milyon TL'si V. Bölgede, 456 milyon TL'si VI. Bölgede ve 197 milyon TL'si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2018 yılı Ocak ayında düzenlenen 532 adet belgenin 329 adedi komple yeni yatırım, 158 adedi tevsi, 45 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 5,3 milyar TL'si komple yeni yatırım, 2 milyar TL'si tevsi ve 845 milyon TL'si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 4,5 milyar TL'si İmalat sektöründe, 2,8 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 651 milyon TL'si Enerji sektöründe, 196 milyon TL'si ise Madencilik sektöründedir.

OCAK AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ocak ayında düzenlenen 532 adet yatırım teşvik belgesinin 339 adedi Bölgesel ve 193 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 8,2 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 6,3 milyar TL'si Bölgesel ve 1,9 milyar TL'si genel mahiyetteki yatırımlara ait.