Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için kar erimesi uyarısı
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için kar erimesi uyarısı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için kar erimesi uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini artan sıcaklıkların hızlandırması bekleniyor.

Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesini artan sıcaklıkların hızlandırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Artan sıcaklıklarla Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsünün erimesinin hızlanması beklendiğinden, meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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