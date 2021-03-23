Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

23.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.???????

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yarın mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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